SOS! Молодая мама Нуржамал потеряла из-за болезни зрение и квартиру

Когда ты молод, красив, у тебя прекрасная семья и чудесные дети кажется, что все трудности, проблемы преодолимы, а какие-то непоправимые вещи происходят где-то там, далеко. К сожалению, все может измениться в один момент.

Чуть более года назад красавица Нуржамал переболела конъюнктивитом. Казалось бы, банальная болячка, которой болеет, наверное, каждый, особенно если в семье есть дети. Но из-за осложнений молодая женщина начала стремительно терять зрение.

На выздоровление были брошены все силы. Небольшую квартирку продали, чтобы оплатить две операции в России. К сожалению, результатов они прошли неудачно. И сейчас Нуржамал может только слабо реагировать на свет. А недавно у молодой женщины появился шанс хотя бы частично восстановить зрение.

Врачи из Всероссийского Центра глазной хирургии в г.Уфа берутся в несколько этапов вводить аллопланты , которые при благоприятном исходе могут частично восстановить зрение. Но, к сожалению, денег на операцию уже нет, и взять их негде. Мама и старенькая бабушка помочь не могут, муж Нуржамал бросил, а она сейчас, в своем состоянии, заработать нужную сумму не может. Раньше Нуржамал отказалась просить помощи у людей - ей было неудобно, стыдно, но сейчас других вариантов уже нет.

Если удастся собрать нужную сумму и к Нуржамал хотя бы частично вернется зрение, она сможет видеть улыбки своих детей, сможет сама зарабатывать и заботиться о них, о своей маме и бабушке.

На сегодняшний день необходимо собрать 200 тысяч рублей. Это порядка 3 тысяч долларов.

В эту сумму входит сама операция - 100 000 тысяч рублей, дорога в обе стороны с сопровождающим 60 000 (по 15 тысяч за человека в один конец), сумма на проживание и питание зависит от количества прожитых дней и стоимости продуктовой корзины в г. Уфа.

Вы можете связаться с Нуржамал и перечислить деньги на ее личный Эльсом 0702029565 или передать средства через кризисный центр "Сезим".

Дорогие друзья! Пожалуйста, обратите внимание, что деньги нужно перечислять именно на Элсом, не на баланс телефона. Нуржамал не сможет потом их снять

Нуржамал прекрасно понимает все трудности, которые ей еще уготовлены, но она готова сражаться. Надеемся, что люди, готовые ей помочь, обязательно найдутся.