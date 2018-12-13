Ожог пищевода, поражение желудка – мать поила ребенка тибетским чаем

7-летняя девочка из Бишкека, поступившая с химическим ожогом пищевода, эрозивно-язвенным поражением желудка и двенадцатиперстной кишки от приема БАДов, чувствует себя уже хорошо, стала сама есть. Об этом VB.KG сообщила принимающий врач, консультант отдела гастроэнтерологии в Национальном центре охраны материнства и детства Гульсара Кожоназарова.

- В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает, - отметила Кожоназарова.

В Минздраве подтвердили, что девочка попала в больницу с 40-градусной температурой и рвотой с кровью после того, как 15 дней ее поили тибетским чаем продукции "Сибирское здоровье".

Отмечается, что его в интернет-магазине приобрела мать ребенка для лечения паразитов. Медики настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением и напоминают, что польза БАДов не доказана, они вообще не являются лекарственным средством.