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Ожог пищевода, поражение желудка – мать поила ребенка тибетским чаем

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- Оксана Гут
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7-летняя девочка из Бишкека, поступившая с химическим ожогом пищевода, эрозивно-язвенным поражением желудка и двенадцатиперстной кишки от приема БАДов, чувствует себя уже хорошо, стала сама есть. Об этом VB.KG сообщила принимающий врач, консультант отдела гастроэнтерологии в Национальном центре охраны материнства и детства Гульсара Кожоназарова.

- В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает, - отметила Кожоназарова.

В Минздраве подтвердили, что девочка попала в больницу с 40-градусной температурой и рвотой с кровью после того, как 15 дней ее поили тибетским чаем продукции "Сибирское здоровье".

Отмечается, что его в интернет-магазине приобрела мать ребенка для лечения паразитов. Медики настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением и напоминают, что польза БАДов не доказана, они вообще не являются лекарственным средством.


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URL: https://www.vb.kg/375476
Теги:
бизнес, дети, лекарства, Бишкек, здоровье, медицина, больница, Минздрав
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