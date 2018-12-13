У Омурбека Текебаева предынфарктное состояние?

Омурбека Текебаева повезли на коррекционное обследование и лечение. Никакого предынфарктного состояния у осужденного политика нет. Просто провести диагностику врачам удобнее в Наццентре кардиологии. Об этом VB.KG сообщили в ГСИН.

- После врачебного консилиума станет известно, останется ли Текебаев в медучреждении, или отправится обратно в ИК №47, где отбывает наказание. Еще до его отправку в колонию у него были проблемы с сердцем, зоб и образование на шее, которое он периодически лечил в Турции. Сейчас у него такой возможности нет, поэтому ему необходимо периодически проходить коррекционное лечение. Никаких угрожающих состояний у политика нет, - пояснили в ГСИН.