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У Омурбека Текебаева предынфарктное состояние?

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- Виктория Григоренко
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Омурбека Текебаева повезли на коррекционное обследование и лечение. Никакого предынфарктного состояния у осужденного политика нет. Просто провести диагностику врачам удобнее в Наццентре кардиологии. Об этом VB.KG сообщили в ГСИН.

- После врачебного консилиума станет известно, останется ли Текебаев в медучреждении, или отправится обратно в ИК №47, где отбывает наказание. Еще до его отправку в колонию у него были проблемы с сердцем, зоб и образование на шее, которое он периодически лечил в Турции. Сейчас у него такой возможности нет, поэтому ему необходимо периодически проходить коррекционное лечение. Никаких угрожающих состояний у политика нет, - пояснили в ГСИН.


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URL: https://www.vb.kg/375478
Теги:
ГСИН, Минздрав, колонии, политика, кардиология, Омурбек Текебаев
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