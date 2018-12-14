Гульзат Мамытбек беременна?

Вдохновитель Кыргызстана и всего мира Гульзат Мамытбек решила основательно покорить мировую эстраду.

Она выпустила клип на новую песню об Эквадоре. Справедливости ради стоит отметить трудоспособность певицы-общественной деятельницы.

Но вот над хореографией Гульзат стоит поработать.

Хотя, возможно, ей сейчас не до этого. На видео можно заметить слегка округлившийся животик певицы. Да и модели платьев не слишком обтягивают талию "звезды" теперь уже кыргызско-эквадорской эстрады.

Ну, кроме одного платья, в котором она сфотографировалась со своим, по ее словам, женихом.

Подождем. Если наши предположения верны, очень скоро все будет более, чем очевидно.

В любом случае желаем Гульзат Мамытбек крепкого здоровья и успехов.