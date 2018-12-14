Розыск! Мужчина с эпилепсией и умственными отклонениями пропал 21 ноября

Внимание, розыск!

УВД Свердловского района разыскивается без вести пропавший Маликов Хонтур Жамол Угли, 1993 г.р., который 21 ноября текущего года вышел из дому и не вернулся. Приметы: рост 175-180 см., волосы черные, среднего телосложения.

Особые приметы: страдает эпилепсией, имеются умственные отклонения. Был одет: куртка серого цвета, спортивные штаны, на ногах галоши, шапка черного цвета.

Уважаемые граждане!

Если Вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Маликова Хонура Жамол Угли, просим сообщить в УВД Свердловского района по телефонам: (0553) 102-387, (0706) 32-62-62.