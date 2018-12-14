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Асель Кодуранова больше не вице-спикер. Ее место заняла Аида Касымалиева

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- Бакыт Стамов
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Члены фракции СДПК сняли с должности вице-спикера Асель Кодуранову. Такое решение было принято сегодня на заседании фракции, которое проходило за закрытыми дверями.

Позже выяснилось, что причиной снятия Кодурановой стало ее самовольное включение в повестку дня заседания парламента дела Омурбека Бабанова, на что спикер Дастан Джумабеков возразил ей, что вначале этот вопрос должен рассмотреть профильный комитет. Данный ее шаг был расценен членами фракции СДПК как нарушение регламента.

На должность вице-спикера вместо Асель Кодурановой фракция СДПК выбрала депутата Аиду Касымалиеву.


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URL: https://www.vb.kg/375501
Теги:
Омурбек Бабанов, Дастанбек Джумабеков, СДПК, Асель Кодуранова, Кыргызстан, Аида Касымалиева, Жогорку Кенеш
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