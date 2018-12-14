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В Бишкеке продолжается ремонт фонтанов

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- ВБ
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Пока стоят теплые дни сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" приводят в порядок фонтанные механизмы - насосы, электродвигатели, водопроводные трубы, электрощитки, меняют задвижки. Эти работы начались в ноябре. В настоящее время они продолжаются на фонтанах на площади Ала-Тоо и боковых фонтанах возле Исторического музея. Их чистят, в механизмах меняют болты, ремонтируют задвижки и тельфер (кран).

В Бишкеке 17 муниципальных фонтанов. В месяц на них расходуется около 10-11 тысяч кубометров воды. Работают они строго по графику, в жаркое время их периодически отключают, чтобы механизм не перенагревался.

Фонтанные комплекс рядом с Историческим музеем появился 34 года назад. Светомузыкальный фонтан, цветовые часы и памятник Манасу на площади Ала-Тоо установили в 2009 году.


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URL: https://www.vb.kg/375504
Теги:
мэрия, Тазалык, Бишкек, фонтаны
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