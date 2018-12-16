Нужны ли Бишкеку морги, сколько их, и зачем вскрывать тела умерших?

Что такое морг? Зачем он нужен, сколько их, моргов, в городе? И так ли обязательно вскрывать трупы умерших? Эти вопросы в последнее время поднимаются очень и очень часто. Ответы на них в беседе с VB.KG дает патологоанатом Валентина Пахман.

Когда вы говорите слово морг - каждый из вас имеет в виду разное. Существует две службы, которые в своем составе имеют морги. Первая - судебная экспертиза, вторая – патологоанатомическая. Судебная экспертиза - это огромное подразделение, которое занимается исследованием, уточняет медик.

- Там есть освидетельствование живых лиц, химическая, физическая, биологическая, гистологическая лаборатории и морг. Все они работают только по постановлению следователей на проведение каких-либо исследований и экспертиз, включая вскрытия. Подчиняется эта служба немножко министерству здравоохранения, немножко министерству юстиции, прокуратуре или чему - то подобному. Так как в каждой стране по-своему. Там проводят вскрытия умерших на дому от неизвестных причин, на улице, убитых, погибших в ДТП, зарезанных, заколотых, расчлененных, включая и трупы неопознанных и неизвестных лиц без документов. Эта и только эта служба проводит эксгумации тел по постановлению следователей. Вскрытия там проводят в обязательном порядке, особенно, если есть следы насильственной смерти, - поясняет Валентина Григорьевна.

Вторая – служба патологоанатомическая. В ее распоряжении находится гистологическая лаборатория и морг.

- Подчиняется она исключительно министерству здравоохранения и вскрывает трупы лишь умерших в больницах. Основанием для проведения вскрытия является история болезни умершего, которую заводят врачи в стационарах. Больных, умерших в скорой помощи, в поликлинике на приеме у врача патанатомы не вскрывают. Это все судебные случаи, так как они все - нестационарные больные, и на них не заведена история болезни. Таким образом служба призвана контролировать работу стационаров, оценивать правильность лечения, правильность постановки диагнозов, нести обучающие функции для врачей. Ведь они обязаны присутствовать на вскрытиях и, путем статистической обработки причин смерти влиять на работу стационаров, улучшение диагностики и лечения, - делится Пахман.

По словам медика, на сегодняшний день в нашей стране патологоанатомических вскрытий крайне мало из-за закона, который позволяет забирать тело без вскрытия в случае ясного диагноза при жизни.

- Поэтому стало почти невозможно влиять на качество работы стационаров и проводить показательные и обучающие вскрытия для врачей. В результате уровень медицинской помощи в стране планомерно снижается, как и уровень грамотности самих врачей. Нет контроля - нет результата, - сетует специалист.

И когда люди говорят, мол, мы были в морге, и у меня к этому моргу претензии или еще что, то необходимо уточнять, к какому конкретно и о какой службе идет речь, уточняет собеседница редакции.

- Прояснить это просто - надо всего лишь себе ответить на вопрос, где наступила смерть. Еще раз повторю, службы разные, разная структура, подчинение, функции и задачи. Даже запахи в них разные, поверьте. В судебном морге трупы бывают трехдневной, пятидневной давности, найденные неизвестно где и в каком состоянии. Их привозят в одежде, в башмаках, выловленных из воды или выгребной ямы. А в патанатомии пахнет розами и немножко французскими духами, когда туда захожу я, - шутит Пахман. - Потому что все тела сегодняшние, свежие. Привозят их из больниц без одежды, под чистенькими простынями и никаких посторонних запахов, кроме обычного запаха людей, там нет.