Рабочий с "Джунды". "Били по голове, резали кисти, издевались"

Били в основном по голове, резали кисти, издевались. Требование одно – прекратить жаловаться на руководство завода "Джунда". Об этом VB.KG рассказали родственники избитого в Кара-Балте тремя неизвестными слесаря НПЗ Искендера Мамыркулова.

Напомним, накануне в Сети активно распространялось видео, где пожилой мужчина сокрушается в адрес граждан Китая, которые якобы нанесли ножевые ранения другому мужчине – гражданину Кыргызстана. Им и оказался работник НПЗ "Джунда" Искендер Мамыркулов, которого ранее пытались незаконно уволить с НПЗ.

Как выяснилось, инцидент произошел 10 декабря этого года.

- Днем Искендер сказал супруге, что идет на встречу с коллегами по работе. Однако в 21.00 испуганная женщина позвонила родственникам и друзьям и сказала, что муж пропал и не отвечает на звонки. Однако до коллег, которые пришли после сообщения жены Мамыркулова, он так и не до шел, - делятся они с редакцией.

Собравшиеся отправились сначала в РОВД, затем в больницу. Но там им ответили, что пропавший мужчина к ним не поступал.

- На обратном пути возле больницы мы увидели Искендера. Его вид вызывал ужас – руки связаны бечевкой для сена, куртка и футболка порезана, язык опух настолько, что он не мог говорить. Более того дома обнаружилось, что на шее у него след от укола. При этом проведенная экспертиза так и не определила, что именно ему вкололи, - переживают родственники.

Из случившегося кошмара мужчина в течение долгого времени, отстаивающей проблемы местных рабочих на НПЗ, почти ничего не помнит. Лишь то, что на него напали трое мужчин, один из которых разговаривал на казахском языке. Похитители приехали на белой "Тойоте Виндом".

- Это уже второй раз, когда его похищают, - подчеркивают родственники. - Первый случай произошел в июне этого года. Все было по тому же сценарию: укол на шее, избиение, побои и выкидывание Искендера около больницы. А недели две назад к нему домой приходил какой-то майор, угрожавший, что, если он не прекратит жаловаться на "Джунду", ему будет плохо. "Много ходишь, везде жалуешь. Не перестанешь, в следующий раз к тебе не будем придем, сразу займемся твоей семьей", - предупредили Мамыркулова и напавшие. Очень страшно за его жизнь.

Сейчас, по словам родственников слесаря НПЗ "Джунда", он находится в больнице. Его состояние немного стабилизировалось. Милиция также возбудила уголовное дело по статье по ст. 123 "Похищение человека" УК КР. Заинтересовался сложившейся ситуацией и омбудсмен КР.

Примечательно, что ранее Искендер Мамыркулов обращался в редакцию VB.KG. Он рассказал тогда о происходящем на китайском НПЗ произволе в отношении рабочих- кара-балтинцев. Мужчина и еще один его коллега по работе тогда незаконно были уволены с НПЗ руководством, несмотря на обещания депутатов ЖК.