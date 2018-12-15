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Ратифицирован протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС

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- Елена Цой
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанного 15 марта 2018 года в городе Москва".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 14 ноября 2018 года.

Протоколом предусмотрено внесение изменения в пункт 2 статьи 10 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года в части установления возможности вхождения в состав Высшего Евразийского экономического совета не только главы государства-члена, но и главы правительства государства-члена, наделенного в соответствии с законодательством своего государства полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Высшего Евразийского экономического совета.

6 декабря 2015 года была принята новая редакция Конституции Республики Армения (вступила в силу в полном объеме в 2018 году), согласно которой Республика Армения переходит к парламентской системе государственного управления и в ней существенно изменены полномочия Президента.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/375513
Теги:
закон, президент, ратификация, ЕАЭС, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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