Кыргызстан укрепляет сотрудничество с США

В Бишкеке 14 декабря 2018 года состоялась встреча Заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Н.А.Абдрахманова с Представителем Белого Дома США по вопросам Центральной Азии при Совете национальной безопасности Э.Руденшольдом и Заместителем помощника Администратора ЮСАИД по Азии Х.Пиедра.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные моменты двустороннего сотрудничества, начало обсуждения проекта соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве и гуманитарной помощи между Правительством Кыргызской Республики и Правительством США, а также проектную деятельность ЮСАИД в Кыргызской Республике.

По итогам встречи стороны пришли к общему мнению о необходимости дальнейшего укрепления и расширения взаимовыгодного сотрудничества на двусторонней основе и на международных площадках.