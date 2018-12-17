Погода
$ 69.79 - 69.91
€ 79.07 - 79.60

Жээнбеков поздравил Назарбаева с Днем независимости Казахстана

289  0
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с Днем независимости.

"От имени народа Кыргызстана и от себя лично поздравляю Вас с Днем независимости Республики Казахстан. За годы независимости Казахстан под Вашим мудрым руководством достиг впечатляющих успехов. Инициированные Вами масштабные государственные преобразования и реформы придали импульс социально-экономическому развитию страны, повышению благосостояния народа и укреплению авторитета Казахстана на международной арене. Глубоко убежден, что позитивная динамика кыргызско-казахстанских отношений, основанная на традиционной дружбе, добрососедстве, союзничестве и стратегическом партнерстве будет и впредь развиваться во благо народов наших стран", - отмечается в поздравлении Главы государства.

Сооронбай Жээнбеков пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья, счастья и благополучия, а братскому народу Казахстана – мира и процветания.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375525
Теги:
День независимости, Казахстан, праздник, президент, сотрудничество, Кыргызстан, поздравление, Нурсултан Назарбаев, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  