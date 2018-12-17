Жээнбеков поздравил Назарбаева с Днем независимости Казахстана

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с Днем независимости.

"От имени народа Кыргызстана и от себя лично поздравляю Вас с Днем независимости Республики Казахстан. За годы независимости Казахстан под Вашим мудрым руководством достиг впечатляющих успехов. Инициированные Вами масштабные государственные преобразования и реформы придали импульс социально-экономическому развитию страны, повышению благосостояния народа и укреплению авторитета Казахстана на международной арене. Глубоко убежден, что позитивная динамика кыргызско-казахстанских отношений, основанная на традиционной дружбе, добрососедстве, союзничестве и стратегическом партнерстве будет и впредь развиваться во благо народов наших стран", - отмечается в поздравлении Главы государства.

Сооронбай Жээнбеков пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья, счастья и благополучия, а братскому народу Казахстана – мира и процветания.