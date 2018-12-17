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На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло ощутимое землетрясение

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- Виктория Григоренко
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Накануне в 19:20 по местному времени в Кыргызстане произошло землетрясение силой в эпицентре около 4-х баллов. Об этом сообщает Институт сейсмологии НАН КР.

Очаг землетрясения располагался на границе нашей республики и Таджикистана на глубине 15 километров.

- В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в селах Арка, Достук - около 4-х баллов, в селе Центральное - 3,5 балла, в селах Джаны-Жер, Ак-Чечек, Эски-Оочу, Кайрагач, Кулунду - 3 балла, в селах Джаны-Жол, Карла Маркса, Булак-Башы, Ленина – 2,5 балла, - проинформировали сейсмологи.


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URL: https://www.vb.kg/375530
Теги:
землетрясение, Таджикистан, Кыргызстан, сейсмология, Академия наук
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