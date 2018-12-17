Снег, ветер!.. Погода по Кыргызстану на сегодня

По Кыргызстану сегодня ожидается неустойчивая погода, снег. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 14 м/с. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на Кыргызгидромет.

Как отмечается, в столице республики температура воздуха ночью −4, днем +3 градуса.

- В Иссык-Кульской области ночью −7 градусов, днем +6 градусов. В Таласской ночью −8, днем +3 градуса. В Нарынской ночью −15 градусов ночью и −1 днем. В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура −4 ночью, +8 градусов днем, - информируют синоптики.