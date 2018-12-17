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Будет ли в Кыргызстане на Новый год снег?

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- Виктория Григоренко
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В Кыргызстане на новогодние праздники погода подарит переменную облачность и мороз. А вот осадков, согласно онлайн метеоданным, не предвидится.

Так, 30 декабря днем облачно, вечером возможен слабый снег. Днем +6, ночью – 4. А вот 31 декабря в дневное время облачно с прояснениями, морозно до -2. Осадков не ожидается. Ночью и вовсе -12. 1 января облачно. Днем -2, ночью -12. Солнышко порадует кыргызстанцев лишь 2 января. Днем будет -1, ночью до -12.

Но этот прогноз только приблизительный, так что у погоды есть еще время "исправиться" и порадовать кыргызстанцев праздничным снежком!


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URL: https://www.vb.kg/375533
Теги:
Новый год, погода, праздник, Кыргызстан, снег, выпал снег
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