Банкиры бегут из Кыргызстана, утверждает депутат. НБКР отрицает

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева в своем микроблоге в Твиттере сообщила, что 15 из 25 действующих в Кыргызстане банков выставлены на продажу. Депутат не стала комментировать какие именно банки попали в этот список, но уверена в достоверности своей информации.

- К сожалению, акционеры публично не дают подтверждения. Но это правда, - прокомментировала VB.KG Сурабалдиева.

Однако Национальный Банк КР придерживается противоположенного мнения. В ответ на запрос VB.KG финансовый регулятор сообщил, что любое физическое или юридическое лицо, владеющее пороговым участием в капитале банка, при намерении купить или продать акции обязано до совершения сделки поставить об этом в известность Национальный банк. Пока же в НБКР уведомлений такого рода не поступало.

Кроме того, Нацбанк отмечает, что банковская система Кыргызстана сохраняет устойчивость, и надежность.

- Надежность и устойчивость банковского сектора определяется наличием определенного запаса прочности, выраженного высоким уровнем достаточности чистого суммарного капитала коммерческих банков. Так, на 1 ноября 2018 года общий показатель достаточности чистого суммарного капитала по банковской системе составил 23,58% (на конец 2017 года – 24,22 , при нормативе не менее 12 %, - сообщают в Нацбанке.

Это означает, что даже если доля невозвратных кредитов увеличится вдвое, банковская система Кыргызстана выдержит это и останется стабильной.

- На эффективность деятельности банковской системы указывает тот факт, что к 1 ноября 2018 года банковской системой в целом получена чистая прибыль в размере 2 млрд 518,4 млн сомов, - подытожили в Нацбанке.

При этом финансовый регулятор в будущем намерен избавится от своего пакета акций (71,6%) в "Росинбанке". Но только после того, как банк вновь начнет показывать устойчивые показатели.