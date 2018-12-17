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Банкиры бегут из Кыргызстана, утверждает депутат. НБКР отрицает

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- Екатерина Улитина
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Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева в своем микроблоге в Твиттере сообщила, что 15 из 25 действующих в Кыргызстане банков выставлены на продажу. Депутат не стала комментировать, какие именно банки попали в этот список, но уверена в достоверности своей информации.

- К сожалению, акционеры публично не дают подтверждения. Но это правда, - прокомментировала VB.KG Сурабалдиева.

Однако Национальный Банк КР придерживается противоположенного мнения. В ответ на запрос VB.KG финансовый регулятор сообщил, что любое физическое или юридическое лицо, владеющее пороговым участием в капитале банка, при намерении купить или продать акции обязано до совершения сделки поставить об этом в известность Национальный банк. Пока же в НБКР уведомлений такого рода не поступало.

Кроме того, Нацбанк отмечает, что банковская система Кыргызстана сохраняет устойчивость и надежность.

- Надежность и устойчивость банковского сектора определяются наличием определенного запаса прочности, выраженного высоким уровнем достаточности чистого суммарного капитала коммерческих банков. Так, на 1 ноября 2018 года общий показатель достаточности чистого суммарного капитала по банковской системе составил 23,58% (на конец 2017 года – 24,22%), при нормативе не менее 12%, - сообщают в Нацбанке.

Это означает, что даже если доля невозвратных кредитов увеличится вдвое, банковская система Кыргызстана выдержит это и останется стабильной.

- На эффективность деятельности банковской системы указывает тот факт, что к 1 ноября 2018 года банковской системой в целом получена чистая прибыль в размере 2 млрд 518,4 млн сомов, - подытожили в Нацбанке.

При этом финансовый регулятор в будущем намерен избавится от своего пакета акций (71,6%) в "Росинбанке". Но только после того, как банк вновь начнет показывать устойчивые показатели.


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URL: https://www.vb.kg/375534
Теги:
банковский сектор, кредит, Кыргызстан, НБКР, Эльвира Сурабалдиева, #Росинбанк
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