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Почему кыргызстанцы так сопротивляются инвестициям из Китая?

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- Виктория Григоренко
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Есть определенные силы, заинтересованные в раскручивании темы неприятия местного населения к китайским инвесторам. Горняки и профсоюз выступают категорически против такой позиции. Об этом VB.KG сообщил председатель ЦК Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев.

По его словам, местное население, проживающее близ месторождений, очень часто агрессивно настроено по отношению к бизнесу из Поднебесной. Это связано с рядом негативных примеров недобросовестных компаний.

- Но это отдельные случаи, есть множество китайских инвесторов, зарекомендовавших себя с хорошей стороны. Скажем, тот же ОсОО "Алтын Кен", разрабатывающий золоторудное месторождение Талды-Булак Левобережный в Кеминском районе Чуйской области. Он вполне успешно работает последние пару лет, выплачиваются соцпакеты, компания заключает трудовые договора, соблюдается квота по местному населению. А конфликты иностранного бизнеса с кыргызстанцами обычно бывают, когда первые начинают вести работы с нарушениями, без поисков подхода к жителям региона, - считает Таджибаев.

Чтобы инвестиционный климат в нашей стране был благоприятным, а негатив к тем же китайцам не рос, нужно, во-первых, проводить открытые конкурсы, подчеркивает председатель профсоюза.

- Выбираться должны действительно достойные претенденты. Инвестиционные соглашения должны быть качественными, заранее продуманными и включать не только экономические, финансовые, но и экологические аспекты. И конечно же, необходима долгая и серьезная информационная работа, особенно органами МСУ, с самими жителями. Тогда вопрос о том, из какой страны пришедший инвестор, станет, наконец, неважен, - заключил Эльдар Таджибаев.


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URL: https://www.vb.kg/375535
Теги:
горнодобывающий сектор, инвестиции, Китай, конфликт, Кыргызстан, Эльдар Таджибаев
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Комментарии
Опричник
17.12.2018, 14:30

Мало запугивают местных.

В Африке китайская добыча очень хорошо идет, потому что местных вообще за людей не считают.

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