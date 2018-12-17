Жители Терек-Сая жестоко избили милиционеров "из-за незнания закона"

Пресс-служба МВД распространила пресс-релиз о рабочей поездке министра Кашкара Джунушалиева на юг республики. Там, в Джалал-Абадской области, он встретился с родственниками задержанных жителей села Терек-Сай Чаткальского района по их просьбе.

Сообщается, что в ходе встречи глава айыл окмоту и родственники задержанных просили оказать содействие в изменении меры пресечения в отношении задержанных.

Все потому, что они - задержанные, "допустили нарушения законности по молодости и по незнанию закона", сообщается в релизе.

Также отметили, что среди задержанных имеются те, которые ранее поддерживали инвесторов, занимающиеся предпринимательством и создавшие рабочие места ряду местных жителей. Выступавший аким Чаткальского района Канжарбек Эшалиев сообщил, что после произошедшего совместно с милицией проводились ряд разъяснительных работ с местными жителями, и к нему также обращались с просьбой об изменении меры пресечения.

В ходе встречи министр внутренних дел генерал-майор милиции Кашкар Джунушалиев, выслушав просьбы родственников задержанных, отметил, что все должно решаться в рамках законодательства Кыргызской Республики, и мера пресечения избирается судом. Подчеркнул, что обращение жителей Терек-Сай будет обязательно рассмотрено в рамках полномочий.

Конфликт, напоминает пресс-служба, произошел 5 ноября 2018 года, когда 15 жителей села Терек-Сай Чаткальского района на территории золоторудного месторождения "Эти Бакыр Терек Сай" нанесли различные телесные повреждения милиционерам ПСН "Шумкар" МВД, находившимся при исполнении служебных обязанностей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 234 "Хулиганство" и 341 "Применение насилия в отношении представителя власти" УК Кыргызской Республики. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены все 15 граждан, которые в рамках возбужденного уголовного дела задержаны. 4 декабря 2018 года постановлением суда была определена мера пресечения сроком на 2 месяца – 6 гражданам и сроком на 1 месяц – 9 гражданам с содержанием в СИЗО.