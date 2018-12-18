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В торговом центре Бишкека 55-летняя женщина украла барсетку с деньгами

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- ВБ
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В УВД Октябрьского района с письменным заявлением обратился гражданин. По его словам, 15 декабря 2018 года неизвестные в одном из столичных торговых центров похитили барсетку, в которой находились 5 тысяч сомов, документы и другие личные вещи.

Данный факт был зарегистрирован в УВД Октябрьского района, возбуждено уголовное дело по статье 164 "Кража" УК КР.

Сотрудниками Службы криминальной милиции по подозрению в совершении данного преступления была задержана ранее судимая Т.А.,1963 г.р. Т.А., (55 лет), подозревается в более 10 аналогичных фактах.

На основании статьи 94 УПК КР подозреваемая водворена в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУВД г.Бишкек


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URL: https://www.vb.kg/375553
Теги:
торговля, кража, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело, ГУВД, ИВС
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