Граждане Кыргызстана избили в России полицейского и получили по 1,5 года

Накануне суд в Малоярославецком районе Калужской области РФ приговорил двух граждан Кыргызской Республики к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Им было предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти, сообщают российские СМИ.

Согласно материалам дела, в сентябре 22-летний гражданин Кыргызстана был остановлен на своем автомобиле сотрудниками ДПС. В ходе проверки выяснилось, что водитель при себе не имел документов. Сославшись на то, что они у него дома, попытался скрыться от полицейских.

Не сумев убежать, он и его знакомый, подоспевший на место происшествия, начали бить сотрудника ДПС по лицу и ногам. В связи с чем представителю власти был нанесен легкий вред здоровью.

Оба кыргызстанца были признаны виновными в совершении указанного преступления.