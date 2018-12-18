Погода
$ 69.74 - 69.90
€ 78.82 - 79.75

Граждане Кыргызстана избили в России полицейского и получили по 1,5 года

167  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Накануне суд в Малоярославецком районе Калужской области РФ приговорил двух граждан Кыргызской Республики к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Им было предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти, сообщают российские СМИ.

Согласно материалам дела, в сентябре 22-летний гражданин Кыргызстана был остановлен на своем автомобиле сотрудниками ДПС. В ходе проверки выяснилось, что водитель при себе не имел документов. Сославшись на то, что они у него дома, попытался скрыться от полицейских.

Не сумев убежать, он и его знакомый, подоспевший на место происшествия, начали бить сотрудника ДПС по лицу и ногам. В связи с чем представителю власти был нанесен легкий вред здоровью.

Оба кыргызстанца были признаны виновными в совершении указанного преступления.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375559
Теги:
избиение, Россия, суд, трудовая миграция, уголовная ответственность, Патрульная милиция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  