Отец убитого прокурора требует привлечь к ответственности коллег сына

Отец убитого прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова Кубатидин Мамажакыпов обратился к президенту КР Сооронбаю Жээнбекову с требованием, чтобы сотрудников прокуратуры, которые были с его сыном на охоте, также привлекли к ответственности. Об этом сообщает издание super.kg.

По данным СМИ, 77-летний аксакал недоволен том обстоятельством, что коллеги его сына отделались только отстранением от своих должностей.

"Я уверен, что они также замешаны в этом деле, но следствие почему-то до сих пор идет, а результатов никаких нет. Поэтому я хотел, чтобы президент обратил на это дело свое внимание. Возможно, тогда все ускорится. Мой сын боролся с коррупцией, и от этого пострадал. У меня было 4 сына и 4 дочки, и теперь одного не стало", - сказал Мамажакыпов.

Кроме того отец Анарбая Мамажыкыпова добавил, что за неделю до трагического дня в семье его сына произошло знаменательное событие.

"В этот день он женил своего старшего сына, который до этого вернулся из армии. А так у моего сына осталось 3 сына и 1 дочь", - отметил Кубатидин Мамажакыпов.

Напомним, ранее родственники подозреваемого в убийстве Мелиса Калыкова, вышли на митинг в связи, по их мнению, несправедливым расследованием. Они требовали, чтобы в отношении работников прокуратуры, которые были также на охоте, были приняты меры.

После убийства прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова два его заместителя, два начальника отдела областной прокуратуры, а также прокурор Баткенского района были отстранены от занимаемых должностей на период служебного расследования, проводимого Генеральной прокуратурой КР. Все они были на охоте, где и произошло трагическое событие.

43-летний прокурор Баткенской области Анарбай Мамажакыпов 18 ноября был найден мёртвым. Около 10 часов вечера в Баткене нашли его машину, салон которой был испачкан кровью. По подозрению в убийстве задержан глава УКС Баткена Мелис Калыков. Возбуждено уголовное дело по статье 97 ("убийство") Уголовного кодекса КР.