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Аудиозапись о продаже китайцам документов за 15 тысяч долларов - фейк

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- ВБ
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ГКНБ КР проводится проверка по факту распространенная в соцсетях аудиозаписи диалога о якобы получении должностными лицами 15 тыс. долларов США от китайских граждан за разрешительные документы для пребывания на территории Кыргызской Республики.

В ходе проверки было установлено, что данная аудиозапись является фейковой, и озвученная информация не соответствует действительности.

По итогам проверки материалы будут направлены на фоноскопическую и филолого-политологическую экспертизы.

Кроме этого, ГКНБ установлены распространители аналогичных материалов, призывающих к межнациональной вражде, действиям которых будет дана оценка после результатов соответствующих экспертиз.

Необходимо отметить, что согласно ст. 299 Уголовного кодекса КР за действия, направленные на возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды, унижение национального достоинства, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, национальной (этнической) или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации, а также посредством сети Интернет, влечет за собой уголовную ответственность и наказываются лишением свободы от четырех до семи лет.

В этой связи, ГКНБ призывает граждан воздержаться от распространения каких-либо провокационных сообщений в социальных сетях и Интернет-пространстве, и сообщать о возможных фактах правоохранительным органам.


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URL: https://www.vb.kg/375562
Теги:
ГКНБ, Китай, экспертиза, Кыргызстан, межнациональная вражда, межнац, разжигание
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