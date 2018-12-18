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Готовьтесь! В январе в Кыргызстане будет холодно. А вот снега будет мало

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- Виктория Григоренко
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Погода в Кыргызстане в январе 2019 года ожидается на 1-3 градуса холоднее климатической нормы. Это приблизительный прогноз Кыргызгидромета.

Так, в Чуйской области среднемесячная температура составит –3…–5 градусов, в предгорных районах Кеминской долины и северной части Чуйской долины - 7-9 ниже нуля.

- По ночам в течение месяца будут температурные колебания от –4…–9 до –10…–15, днем от +1…+6 до 0…–5. В отдельные дни возможно понижение температуры воздуха ночью до 20-25 мороза, днем до –8…–13, в северной части Чуйской долины ночью до –23…–28, днем до –10…–15. Месячное количество осадков по прогнозам не превысит норму.

В Таласской области среднемесячная температура в предстоящем января будет колебаться в пределах - 6-8 градусов ниже нуля.

- Ночью от –8…–13 до –15…–20, днем от 0…+5 до –1…–6. В отдельные дни месяца возможно понижение ночной температуры до 23-28 мороза, а дневной до –10…–15. Месячное количество осадков также ожидается меньше нормы.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях среднемесячная температура воздуха составит –2…–4, в предгорных районах - 4-6 градусов мороза.

- В ночное время от –1…–6 до –8…–13, днем от +2…+7 до 0…–5. В предгорных районах ожидается колебание температуры воздуха ночью от –3…–8 до –10…–15, днем от 0…+5 до 2-7 ниже нуля. Месячное количество осадков - меньше нормы.

В Иссык-Кульской области среднемесячная температура составит –3…–5 градусов, в восточной части Иссык–Кульской котловины –5…–7.

- В течение месяца ночью от –3…–8 до –10…–15, в восточной части области до 20-25 мороза, днем от 0…+5 до –3…–8. Месячное количество осадков также меньше нормы.

В Нарынской области в предстоящем январе среднемесячная температура воздуха - 18-20 ниже нуля, в Кочкорском районе –10…–12.

- По ночам от –10…–15 до –18…–23, днем от –5…–10 до –11…–16. В отдельные дни возможно понижение температуры ночью до 25-30 градусов мороза, днем до –15…–20. В Ат–Башинском районе ночью –30…–35, днем –17…–22. Месячное количество осадков прогнозируется меньше нормы.


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Теги:
Кыргызгидромет, погода, Кыргызстан, снег
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