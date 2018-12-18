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"Атамекеновцы" планируют к 60-летию Текебаева провести ряд мероприятий

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- Бакыт Стамов
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В Кыргызстане пройдут торжественные мероприятия, посвященные предстоящему юбилею находящегося в заключении лидера "Ата Мекена" Омурбека Текебаева. Об этом редакции VB.KG сообщил глава одноимённой депутатской фракции депутат Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, 22 декабря текущего года Омурбеку Чиркешовичу исполняется ровно 60 лет.

-Завтра в кинотеатре "Манас" пройдет фотовыставка, приуроченная к юбилею Омурбека Текебаева. Также будет выпущена книга и снят документальный фильм про его жизнь. Кроме того, в регионах по этому поводу пройдут торжественные мероприятия, - пояснил народный избранник.

Напомним, ранее Омурбек Текебаев из колонии был госпитализирован в Национальный центр кардиологии с диагнозом коронарная болезнь сердца, стенокардия напряжения, атеросклероз аорты, коронарных артерий.

Омурбек Текебаев был задержан в феврале 2017 года по подозрению в получении 1 млн долларов в 2010 году от гражданина РФ Леонида Маевского за содействие в покупке акций компании "Мегаком". Верховный суд в конце 2017 оставил в силе решение первой инстанции, приговорив Текебаева к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.


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URL: https://www.vb.kg/375566
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, Омурбек Текебаев, Ата Мекен, выставка, юбилей, Кыргызстан
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