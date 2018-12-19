Конституционная палата ответила на претензии парламентариев

В некоторых СМИ Кыргызстана после рассмотрения законопроекта "О внесении изменений в Закон КР "О гарантиях деятельности Президента КР" Жогорку Кенешем КР звучат утверждения отдельных депутатов о том, что Конституционная палата при рассмотрении статей 4 и 12 Закона КР "О гарантиях деятельности Президента КР" вышла за рамки своих полномочий, а также присвоила функции законодательного органа.

Такие заявления сознательно вводят общественность в заблуждение и направлены на дискредитацию деятельности высшего судебного органа конституционного контроля – Конституционной палаты, решения которой согласно Конституции КР являются окончательными и обжалованию не подлежит.

Конституционная палата, как орган судебного конституционного контроля, определяющий соответствие законов и иных нормативных правовых актов Конституции при вынесении своих решений руководствуется только положениями Конституции и исходит от конституционных идей и ценностей, заложенных в Основном законе. Иные процедурно-организационные вопросы определены конституционным Законом "О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики" и ее Регламентом.

Как в любом судебном органе, в конституционном судопроизводстве есть и ответчики, в качестве которого выступают органы, акты которых оспариваются на предмет конституционности в Конституционной палате (статья 32 конституционного Закона "О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики").

Совершенно очевидно, что в случае признания нормы какого-либо закона противоречащей Конституции полностью или частично, либо из решения Конституционной палаты вытекает необходимость устранения пробела в правовом регулировании, то поручение по приведению оспоренной нормы закона в соответствие с Конституцией будут направлены издавшему его органу, т.е. Жогорку Кенешу. В свете последних изменений в конституционный Закон "О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики" в части исполнения решений Конституционной палаты, такие поручения даются Правительству, поскольку именно оно определено в качестве ответственного органа по разработке соответствующих законопроектов во исполнение решений Конституционной палаты и внесения его на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Тем самым давая поручение законодательному органу или Правительству, Конституционная палата не выходит за рамки своих полномочий и не вторгается в законодательную деятельность Жогорку Кенеша или вмешивается в финансово-хозяйственную деятельность Правительства, а лишь указывает на необходимость приведения в соответствие с Конституцией изданного им нормативного правового акта.

Вынося свои решения, Конституционная палата указывает на законодательные ошибки и таким образом приводит в конституционный порядок правовую систему государства.

В свою очередь решения, признающие норму не соответствующей Конституции и требующие внесения определенных изменений в правовую систему, могут создавать трудности в процессе исполнения решений. Именно от необходимости и вида изменений нормативного регулирования зависит исполнение решения и обеспечение конституционной законности в стране.

Обязанность нормотворца принять новую правовую норму, внося поправки в существующие нормы или дополнив нормативное регулирование, является предпосылкой исполнения решений Конституционной палаты.

Таким образом, предписания в адрес законодателя, изложенные в решениях Конституционной палаты, в первую очередь направлены на исполнение ее решения.

Следовательно, обязательную силу имеют и выводы Конституционной палаты о необходимости определенного нормативного регулирования, так как при их изложении она раскрывает содержание норм Конституции исключительно в рамках конституционного контроля. В связи с этим, необходимо отметить, что право определить вопросы, связанные с исполнением решения, вытекает из принципа верховенства Конституции, гарантированной статьей 6 Основного закона государства, компетенции Конституционной палаты, как судебного органа конституционного контроля, установленной статьей 97 Конституции, а также пункта 14 статьи 48 конституционного Закона "О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики", согласно которому Конституционная палата вправе указывать порядок и особенности исполнения своего акта (решения), и статьи 52 отмеченного конституционного Закона, определяющей порядок исполнения решений Конституционной палаты.

Конституционная палата, оценивая соответствие нормативных правовых актов положениям Конституции, реализует принцип верховенства Конституции, обеспечивая таким образом конституционную справедливость. Ни Конституция, ни конституционный закон "О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики" не дают Конституционной палате права отказаться от проведения оценки соответствия какого-либо закона или другого нормативного правового акта положениям Конституции, а также никому не дает право запрещать Конституционной палате осуществлять свою функцию или ограничивать ее в осуществлении возложенных на нее функций.

В своем выступлении один из парламентариев, при представлении своего проекта закона в Жогорку Кенеше, также озвучил, что Конституционная палата давала разные интерпретации относительно внесения поправок в Конституцию, апеллируя свои доводы актом Конституционной палаты, принятой по заявлению гражданки Уметалиевой Т.Дж..

В этой связи, Конституционная палата обращает внимание на следующее.

Коллегией судей Конституционной палаты от 9 июля 2014 года в принятии к производству ходатайства гражданки Уметалиевой Т. Дж. о признании неконституционным Закона "О введении в действие Конституции Кыргызской Республики" было отказано. В последующем Уметалиева Т.Дж. обжаловала определение коллегии в Конституционную палату. Постановлением Конституционной палаты от 25 сентября 2014 года жалоба гражданки Уметалиевой Т. Дж. об отмене определения коллегии судей была оставлена без удовлетворения. При этом Конституционная палата в своем постановлении отметила, что Закон "О введении в действие Конституции Кыргызской Республики" является результатом высшего и непосредственного выражения власти народа, находится в органическом единстве с Конституцией и не может оспариваться на предмет конституционности.

Отмечаем, что указанные акты Конституционной палаты не содержат каких-либо положений относительно невозможности внесения изменений в Конституцию Кыргызской Республики до 1 сентября 2020 года. Поэтому утверждения отдельных депутатов о наличии разных правовых позиций по одному и тому же вопросу не соответствует действительности. С текстом Постановления Конституционной палаты можно ознакомиться на ее официальном сайте в разделе "Акты-Постановления".