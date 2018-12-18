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В Бишкеке задержаны 20-летние подозреваемые в наглом ограблении

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- ВБ
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В УВД Октябрьского района 3 декабря 2018 года поступил вызов от гражданина по факту грабежа. На место выехали сотрудники УВД Октябрьского района. По приезду было установлено, что трое неизвестных лиц путем применения физической силы открыто завладели сотовым телефоном и денежными средствами. Причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на сумму более 20 тысяч сом.

Данный факт был зарегистрирован в УВД Октябрьского района и возбуждено уголовное дело по статье 167 "Грабеж" УК КР. Сотрудниками Службы криминальной милиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий 17 декабря 2018 года были задержаны: М.Ж., 1995 г.р., Ж.у.М.,1995 г.р., и Ж.у.У., 1996 г.р.

Сотрудниками милиции отрабатывается причастность к другим аналогичным преступлениям. На основании статьи 94 УПК КР подозреваемые лица водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУВД г.Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/375568
Теги:
грабеж, ограбление, Октябрьский район, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело, ГУВД, ИВС, УВД
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