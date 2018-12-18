Бизнес по-бишкекски: взять в рассрочку и продать чужую машину

В милицию с заявлением обратился житель столицы с просьбой принять меры в отношении мужчины по имени "Иляз", который в октябре месяце 2018 года, злоупотребляя доверием, обманным путем взял в рассрочку автомашину марки "Мерседес Бенц 500", а после перепродал третьим лицам за 200 тысяч сом.

Данный факт был зарегистрирован в УВД Первомайского района и возбуждено уголовное дело по статье 166 "Мошенничество" УК КР.

Сотрудниками Службы криминальной милиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан: Т.И.,1991 г.р. В настоящее время Т.И., подозревается в более 10 аналогичных фактах.

На основании статьи 94 УПК КР подозреваемый водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУВД г.Бишкек.