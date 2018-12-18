Погода
$ 69.74 - 69.90
€ 78.82 - 79.75

Бизнес по-бишкекски: взять в рассрочку и продать чужую машину

151  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В милицию с заявлением обратился житель столицы с просьбой принять меры в отношении мужчины по имени "Иляз", который в октябре месяце 2018 года, злоупотребляя доверием, обманным путем взял в рассрочку автомашину марки "Мерседес Бенц 500", а после перепродал третьим лицам за 200 тысяч сом.

Данный факт был зарегистрирован в УВД Первомайского района и возбуждено уголовное дело по статье 166 "Мошенничество" УК КР.

Сотрудниками Службы криминальной милиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан: Т.И.,1991 г.р. В настоящее время Т.И., подозревается в более 10 аналогичных фактах.

На основании статьи 94 УПК КР подозреваемый водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУВД г.Бишкек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375571
Теги:
ГУВД, мошенничество, Первомайский район, транспорт, Бишкек, уголовное дело
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  