В Кыргызстане создадут НПО по противодействию экстремизму

В Бишкеке прошел семинар по применению принципов социального партнерства в целях профилактики насильственного экстремизма, организатором которого выступило Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Данное мероприятие, по замыслу авторов проекта, позволяет улучшить взаимодействие между гражданским обществом и государственными органами по противодействию насильственному экстремизму и снизить возможные угрозы и риски.

Насколько данный семинар и весь проект в целом будут полезны кыргызстанскому обществу, редакции VB.KG рассказал представитель УНП ООН Хоакин Цукерберг.

По его словам, данный проект финансируется за счет средств, выделенных правительством Японии.

- Первая фаза проекта завершилась в 2017 году, когда в прошлом году мы начали работать над созданием сети по противодействию насильственного экстремизма. Этому предшествовала длительная работа, в ходе которой мы встречались со многими участниками процесса. В результате будет создан веб-сайт, который будет неким хранилищем материалов, касающихся противодействию насильственного экстремизма не только в Центральной Азии, но и во всем мире, - сказал он.

Кроме того г-н Цукерберг пояснил, что на этом веб-сайте будут освещаться любые мероприятия в Кыргызстане, которые проходят в рамках борьбы с насильственным экстремизмом.

- Допустим, кто-то захочет разместить какое-то исследование по этой тематике и ему будет дана такая возможность, - добавил представитель УПН ООН.

Вторая фаза проекта, отметил собеседник редакции, заключается в создании пилотного проекта для выявления слоев общества, которые наиболее уязвимы перед влиянием насильственного экстремизма.

- В результате планируется создание мобильных групп для этой работы, которой будет руководить конкретно выбранное НПО. К примеру, на данном семинаре мы занимаемся разбором конкретных учебных примеров, которым мы сами даем оценку. Ранее был разработан инструмент, который называется "оценкой уязвимости". Сегодня мы обсуждаем, на каком этапе проведения мероприятии мы сможем использовать его. И, как я уже говорил, у нас будет одно НПО, которая будет заниматься этой работой. Перед ним будут стоять две задачи: продолжать наращивать сеть по противодействию насильственному экстремизму и научить эти мобильные группы оценивать уязвимости тех граждан, которые подвержены влиянию насильственного экстремизма, - уточнил Цукерберг.