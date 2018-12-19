Погода
$ 69.74 - 69.90
€ 78.95 - 79.90

Собственники канализации в шоке от поведения "самоврезчиков"

492  4
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Незащищенность частной собственности в Кыргызстане – миф или правда?

В 1991г. группа граждан на свои собственные средства построила канализационную сеть по ул. Кызыл-Аскерской (Первомайский р-н) тогдашнего г. Фрунзе. Все правоустанавливающие документы на частную канализационную сеть в наличии у законных владельцев.

В мае 2018г. в связи с переизбранием председателя оргкомитета дольщиков частной канализации была проведена проверка люков и было выявлено большое количество незаконно подключившихся, среди которых и Председатель квартального комитета 10/2 МТУ№14 Абдраева Э.С. Как стало позже известно, г-жа Абдраева Э.С. почему-то взяла на себя право давать разрешение врезаться в канализационную сеть, к которой никакого законного отношения не имеет.

На собрании законных владельцев было принято решение предоставить самоврезчикам выбор: добровольно отрезаться или оплатить половину членского взноса от изначальной суммы, затраченной на прокладку частной канализации, и стать законными совладельцами.

Самоврезчики отказались как отрезаться, так и оплачивать взнос за пользование канализацией. На компромисс не идут, правоустанавливающие документы, которые признают все инстанции, их не устраивают. Более того, незаконники собирают собрания и требуют, чтобы Бишкекводоканал взял нашу канализацию на баланс, хотя дольщики передали уже свою канализационную сеть на баланс Общественного Фонда.

Доходит до абсурда – люди, не участвующие в строительстве частной канализации, пишут во все инстанции (в Мэрию, в прокуратуру,в Бишкекводоканал, в финпол) заявления и письма, обвиняя тех, кто создал на свои деньги канализационную сеть в вымогательстве, в неправомерных действиях, мол "мы пользуемся уже несколько лет, значит мы хозяева и отрезаться, и платить ничего не будем".

Непонятно, мы живем в правовом государстве, которое должно защищать интересы и права собственников (согласно Конституции КР ст.4, а также ст.222, и ст. 289 Гражданского Кодекса КР собственник может требовать признания своего права собственности, а также устранения иных нарушений его права, не связанных с лишением владения) или представитель гос. власти на месте в лице Председателя квартального комитета и нарушающие закон лица могут устраивать беспредел и не нести за это никакой ответственности?

Народную новость прислала Ольга


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375578
Теги:
Бишкекводоканал, Генеральная прокуратура, мэрия, вода, ремонт, Финполиция, конфликт, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Kvant
19.12.2018, 08:55

С ведением в эксплуатацию, началом оплаты за пользованием сливной канализации необходимо передавать на баланс Горводоканала.

Экология и так в ужасном состоянии, из за личных амбиций отдельных людей в наследство нашим детям оставляем и так уже грязный, во всех смыслах окружающий мир.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Наивность - не порок
19.12.2018, 09:09

Ну Вы странная, забыли где живете?

0
Цитировать
Жалоба модератору
123
19.12.2018, 09:16

чему удивляться в стране где захват земли  строительство не законных строений стало нормой жизни. незаконное размещение торговых мест по всему городу стало поведения. покровительство этих деяний от исполнительной до законодательной ветвей власти только подталкивает а новые нарушения. да здравствует великий кыргызский народ.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Кретинам для информации
19.12.2018, 10:23

Баранам нужно знать, канализация после ввода в эксплуатацию не может быть частной, эти мошенники деньги делают на соседях, особенно в районе Пишпека. Канализация принадлежит ЖКХ т.е. государству. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  