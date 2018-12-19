Собственники канализации в шоке от поведения "самоврезчиков"

Незащищенность частной собственности в Кыргызстане – миф или правда?

В 1991г. группа граждан на свои собственные средства построила канализационную сеть по ул. Кызыл-Аскерской (Первомайский р-н) тогдашнего г. Фрунзе. Все правоустанавливающие документы на частную канализационную сеть в наличии у законных владельцев.

В мае 2018г. в связи с переизбранием председателя оргкомитета дольщиков частной канализации была проведена проверка люков и было выявлено большое количество незаконно подключившихся, среди которых и Председатель квартального комитета 10/2 МТУ№14 Абдраева Э.С. Как стало позже известно, г-жа Абдраева Э.С. почему-то взяла на себя право давать разрешение врезаться в канализационную сеть, к которой никакого законного отношения не имеет.

На собрании законных владельцев было принято решение предоставить самоврезчикам выбор: добровольно отрезаться или оплатить половину членского взноса от изначальной суммы, затраченной на прокладку частной канализации, и стать законными совладельцами.

Самоврезчики отказались как отрезаться, так и оплачивать взнос за пользование канализацией. На компромисс не идут, правоустанавливающие документы, которые признают все инстанции, их не устраивают. Более того, незаконники собирают собрания и требуют, чтобы Бишкекводоканал взял нашу канализацию на баланс, хотя дольщики передали уже свою канализационную сеть на баланс Общественного Фонда.

Доходит до абсурда – люди, не участвующие в строительстве частной канализации, пишут во все инстанции (в Мэрию, в прокуратуру,в Бишкекводоканал, в финпол) заявления и письма, обвиняя тех, кто создал на свои деньги канализационную сеть в вымогательстве, в неправомерных действиях, мол "мы пользуемся уже несколько лет, значит мы хозяева и отрезаться, и платить ничего не будем".

Непонятно, мы живем в правовом государстве, которое должно защищать интересы и права собственников (согласно Конституции КР ст.4, а также ст.222, и ст. 289 Гражданского Кодекса КР собственник может требовать признания своего права собственности, а также устранения иных нарушений его права, не связанных с лишением владения) или представитель гос. власти на месте в лице Председателя квартального комитета и нарушающие закон лица могут устраивать беспредел и не нести за это никакой ответственности?

Народную новость прислала Ольга