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Активисты требуют, чтобы незаконно находящиеся в Кыргызстане китайцы уехали

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- Бакыт Стамов
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Представители общественного объединения "Кыргыз чоролору" планируют завтра провести мирный митинг у посольства Китая в Кыргызстане. Видео об этом с призывом присоединиться к ним появилось не так давно в соцсетях.

Активисты намерены выдвинуть несколько требований.

"Во-первых, чтобы в Китае прекратилась дискриминация национальных меньшинств. Должны быть названы причины содержания каждого этнического кыргыза в воспитательных лагерях КНР.

Во-вторых, все иностранные граждане, проживающие незаконно в Кыргызстане, должны покинуть страну в течение 30 дней.

В-третьих, необходимо создать комиссию, куда войдут активисты и представители госорганов для определения законности выдачи гражданства Кыргызстана всем иностранцам", - говорится в видеообращении "Кыргыз чоролору".


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URL: https://www.vb.kg/375585
Теги:
Китай, митинг, посольство, гражданство, сотрудничество, Кыргызстан
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