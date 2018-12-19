До Нового года осталось 12 дней. По Кыргызстану сегодня - снег

Выше нуля дневные температуры поднимутся лишь на юге республики

В Кыргызстане сегодня временами снег. Ветер западный, 2-9 метров в секунду. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

Как отмечается, в столице республики температура воздуха днем около нуля.

- В Иссык-Кульской области днем +2 градуса. В Таласской - 1 градус со знаком минус, в Нарынской области днем −2. На юге КР в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях теплее - днем до +5, - информируют синоптики.

Отметим, что до Нового года осталось 12 дней.