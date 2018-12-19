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В Кыргызстан завезли первые аппаратные комплексы для "Безопасного города"

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстан поступили первые аппаратные комплексы для проекта "Безопасный город". Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра МВД Курсан Асанов.

- Пришли первые аппаратные комплексы в Кыргызстан. Они смогут распознавать все государственные номерные знаки в пределах стран евразийского экономического союза и соседних стран, - сообщил Курсан Асанов.

Аппаратные комплексы смогут фиксировать такие нарушения правил дорожного движения, как пересечение линии, проезд на запрещенный сигнал светофора, нарушение скоростного режима и нарушения на пешеходном переходе.

Первые камеры фиксации нарушений установят в январе 2019 года, водители будут получать письма со штрафами через отделения "Кыргыз почтасы" в течение пяти дней после совершения нарушения.


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URL: https://www.vb.kg/375601
Теги:
Курсан Асанов, МВД, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Безопасный город
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