В Кыргызстан завезли первые аппаратные комплексы для "Безопасного города"

В Кыргызстан поступили первые аппаратные комплексы для проекта "Безопасный город". Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра МВД Курсан Асанов.

- Пришли первые аппаратные комплексы в Кыргызстан. Они смогут распознавать все государственные номерные знаки в пределах стран евразийского экономического союза и соседних стран, - сообщил Курсан Асанов.

Аппаратные комплексы смогут фиксировать такие нарушения правил дорожного движения, как пересечение линии, проезд на запрещенный сигнал светофора, нарушение скоростного режима и нарушения на пешеходном переходе.

Первые камеры фиксации нарушений установят в январе 2019 года, водители будут получать письма со штрафами через отделения "Кыргыз почтасы" в течение пяти дней после совершения нарушения.