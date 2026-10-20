Турганбаева: "Центр в Нарыне открывает новые перспективы для молодежи"

Евразийский центр русского языка, культуры и инклюзии в Нарыне открывает новые возможности для жителей города. Об этом журналистам заявила заместитель мэра города Нарын Элмира Турганбаева в ходе торжественного открытия центра.

Выступая на церемонии, она подчеркнула важность и уникальность нового проекта для региона, а также отметила абсолютную доступность образовательных программ для всех желающих.

"Хочу воспользоваться этим моментом и поблагодарить АНО "Евразия". Для нас отрадно то, что именно Центр русского языка открылся в городе Нарын - как вы слышали, по республике подобные центры есть только в Бишкеке и теперь у нас, в Нарыне. С открытием центра все обучающиеся будут получать знания бесплатно, здесь возраст не ограничен: заниматься смогут люди от трех до 75 лет. В настоящее время они будут обучаться в кружках по робототехнике, IT-технологиям, хореографии и шахматам, а в дальнейшем направления могут расширяться в зависимости от новых предложений", - сказала она.

Говоря о кадровой политике и организации учебного процесса, Элмира Турганбаева обратила внимание на высокий профессионализм команды, которая будет работать с детьми и взрослыми.

"Сотрудники в центр отбирались на конкурсной основе. В настоящее время здесь будут преподавать квалифицированные педагоги, отлично знающие русский язык. Среди них есть как местные специалисты, так и преподаватели из России", - отметила чиновник.

Подводя итог, заместитель главы города акцентировала внимание на долгосрочном эффекте работы центра, связав его с социально-экономическими перспективами Нарына и новыми возможностями для получения высшего образования в России.

"Этот центр послужит не только для обучения горожан. В дальнейшем он внесет свой вклад в социально-экономическое развитие города Нарын и реализацию инфраструктурных проектов. В том числе для наших студентов открываются большие возможности получать знания в вузах и институтах Российской Федерации. Для нас выделят больше квот, так как раньше получать их было очень сложно. Благодаря этому центру, я считаю, для нас открываются новые двери как в сфере образования, так и в реализации инфраструктурных объектов", - добавила она.