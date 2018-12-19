Пресс-центр "ВБ": Суд отказывает обвиняемому в законном праве на защиту

Завтра, 20 декабря, в 10.00 в пресс-центре "ВБ" состоится пресс-конференция по ситуации с делом Нурлана Рахимова.

Так, в производстве Первомайского районного суда города Бишкек находится уголовное дело по обвинению Нурлана Гамлетовича Рахимова в совершении преступлений, предусмотренных признаками статьи 299-1 ч.2, статья 30 ч. 4 статья 27, статья 226 ч. 2 пункт 1.2 УК КР.

Санкция статьи 226 ч.3 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 18 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой (приготовление к акту терроризма).

В соответствии со статьей 42 ч.1 пункт 12 УПК КР, обвиняемый имеет право ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей если он обвиняется в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Однако судья Первоймайского райсуда Э.Каипов отказал в удовлетворении данного ходатайства защиты, не приведя ни одного законного довода.

Участники – адвокат Бактыбек Жумашев, родственники обвиняемого

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