Келдибеков подал в суд еще на одно СМИ Кыргызстана

Экс-спикер ЖК Ахматбек Келдибеков подал в суд на еще одно отечественное СМИ. На этот раз политик имеет претензии к интернет-изданию argument.kg. Свои честь и достоинство он оценил опять в 1 миллион сомов. Об этом редакции VB.KG сообщил главный редактор СМИ Темирлан Бекботоев.

По его словам, непонятно, на чем основано недовольство Ахматбека Келдибекова.

- Мы всего лишь озвучили в нашей статье факты, которые всем известны. Я имею в виду уголовное дело в отношении него, когда суд оштрафовал его на 10 миллионов долларов. Поэтому нам непонятно, чем он остался недоволен, - сказал Бекботоев.

Стоит отметить, что в последнее время экс-спикер Ахматбек Келдибеков очень активизировался по части защиты своей чести и достоинства в судах. Ранее он судился с газетой "Азия Ньюс" и выиграл процесс в первой инстанции. Суд обязал выплатить газету 2 миллиона сомов истцу. После этого он подал в суд на интернет-издание "kyrgyztoday.org". И буквально недавно он заявил, что будет подавать в суд на экс-президента Алмазбека Атамбаева, который высказался о нем в своем телеинтервью. В частности, экс-президент заявил, что Акхматбек Келдибеков, как и Тюлеев, стал мультимиллионером, находясь на госдолжностях.

Что движет политиком, пока трудно сказать, но медиа-эксперт и общественный деятель Турат Акимов, к которому редакция VB.KG обратилась за комментарием, не исключает, что таким образом Ахматбек Келдибеков возможно готовится к парламентским выборам 2020 года.

- Келдибеков хочет доказать всем, что он честный и принципиальный человек. С одной стороны, зачем ему перед выборами наживать врагов в лице СМИ. С другой стороны, возможно ему нужны яркие резонансные эксцессы, чтобы сделать себе пиар накануне предстоящих выборов. Он потом может уверенно говорить своим избирателям, что его имя не раз пытались очернить, но клеветникам ничего не удалось. В качестве доказательства он предоставит решения судов, - предположил медиа-эксперт.