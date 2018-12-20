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Виновный в смертельном ДТП через день после суда гуляет на свободе

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- ВБ
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Здравствуйте! Хочу к вам обратиться за помощью. Произошло ДТП 29.11.18 с участием двух автомашин, погиб молодой парень, пролежав в реанимации две недели в состоянии комы. Виновник аварии вначале попытался скрыться, но ему не удалось. Даже после этого он все еще находился на свободе. Позавчера ему вынесли приговор, посадили, после чего через день его обратно освободили по неизвестным причинам. На видео судья, который занимался этим делом.

Народную новость прислала Асель


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URL: https://www.vb.kg/375610
Теги:
ДТП, коррупция, суд, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело
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Комментарии
реалист
20.12.2018, 11:01

К сожалению такова наша коррумпированная система в том числе продажная судебная власть, судей за неправомерное решение надо сажать с конфискацией имущества, тогда будут боятся и сто раз подумают прежде чем принимать неправосудные решения

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Наргиз
20.12.2018, 11:42

А что вы удивляетесь у нас это в порядке вещей?

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212
20.12.2018, 12:44

наши судьи самые продажные

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