Виновный в смертельном ДТП через день после суда гуляет на свободе

Здравствуйте! Хочу к вам обратиться за помощью. Произошло ДТП 29.11.18 с участием двух автомашин, погиб молодой парень, пролежав в реанимации две недели в состоянии комы. Виновник аварии вначале попытался скрыться, но ему не удалось. Даже после этого он все еще находился на свободе. Позавчера ему вынесли приговор, посадили, после чего через день его обратно освободили по неизвестным причинам. На видео судья, который занимался этим делом.

Народную новость прислала Асель