Полуторагодовалого малыша бросили одного на остановке

В селе Бурана Чуйской области местные жители нашли полуторогодовалого мальчика, который сидел один без присмотра взрослых на автобусной остановке. Информацию VB.KG подтвердили в правоохранительных органах.

Больше недели малыш находится в Чуйской областной больнице, под присмотром медиков. Правоохранительные органы ведут поиск его родителей или родственников.

В ГУВД Чуйской области пообещали в ближайшее время предоставить более подробную информацию.