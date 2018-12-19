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Полуторагодовалого малыша бросили одного на остановке

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- Екатерина Улитина
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В селе Бурана Чуйской области местные жители нашли полуторогодовалого мальчика, который сидел один без присмотра взрослых на автобусной остановке. Информацию VB.KG подтвердили в правоохранительных органах.

Больше недели малыш находится в Чуйской областной больнице, под присмотром медиков. Правоохранительные органы ведут поиск его родителей или родственников.

В ГУВД Чуйской области пообещали в ближайшее время предоставить более подробную информацию.


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URL: https://www.vb.kg/375613
Теги:
ГУВД, розыск, Чуйская область, Кыргызстан, пропал ребенок
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Комментарии
Мама
19.12.2018, 18:30

Ну спасибо что живым оставили, не побили и не убили, очень жаль малыша, коздору жалдврайт, дайте мне я его, можно его навестить? Игрушки, сладости принесем для малыша

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