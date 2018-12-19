Полуторагодовалого малыша бросили одного на остановке

Ну спасибо что живым оставили, не побили и не убили, очень жаль малыша, коздору жалдврайт, дайте мне я его, можно его навестить? Игрушки, сладости принесем для малыша
В селе Бурана Чуйской области местные жители нашли полуторогодовалого мальчика, который сидел один без присмотра взрослых на автобусной остановке. Информацию VB.KG подтвердили в правоохранительных органах.
Больше недели малыш находится в Чуйской областной больнице, под присмотром медиков. Правоохранительные органы ведут поиск его родителей или родственников.
В ГУВД Чуйской области пообещали в ближайшее время предоставить более подробную информацию.