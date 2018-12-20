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Правительство поддержало: новогодние каникулы будут с 1 до 7 января

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- Виктория Григоренко
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Правительство Кыргызстана поддерживает предложение Министерства труда и социального развития КР о переносе выходных дней в 2019 году. Об этом VB.KG сообщили в аппарате правительства КР.

Как отмечается, согласно проекту постановления правительства КР "О переносе выходных дней в 2019 году" ранее предлагалось Минтруда сделать выходными 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 января, а также 9, 10, 11 и 12 мая 2019 года.

- Документ нацелен на рациональное использование работниками выходных и нерабочих праздничных дней. В связи с этим, Минтруда и социального развития КР пересмотрело действующее постановление правительства относительно новогодних праздничных дней. Теперь выходной день 25 февраля переносится на рабочий 2 января, выходной день 8 апреля - на рабочий день 3 января, выходной - 2 сентября на рабочий - 4 января, выходной день 6 мая - на рабочий день 10 мая, - пояснили в правительстве.


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URL: https://www.vb.kg/375616
Теги:
Минтруда, Новый год, правительство, праздник, Кыргызстан, Отдых
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