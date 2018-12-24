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Президент ответил VB.KG, что будет с лицензиями, выданными при Зилалиеве

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- Оксана Гут
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После итоговой пресс-конференции корреспондент VB.KG поинтересовался у президента Сооронбая Жээнбекова о ходе уголовного дела в отношении бывшего главы ГКПЭН Дуйшенбека Зилалиева. А также - будут ли пересмотрены лицензии на разработку месторождений, выданные при нем.

- Мы изучим все обстоятельства, при которых Зилалиев незаконно выдал лицензии себе или своим родственникам. Об остальных речи не идет. Все лицензии пересматриваться не будут. Их выдавало государство. Инвесторы продолжат работать, - сказал в разговоре с VB.KG глава государства.

При этом Сооронбай Шарипович отметил, что, если появятся новые факты незаконной выдачи лицензий, то они непременно будут расследованы. В этом также он призвал помочь журналистов.

- Если у вас есть информация, касающаяся не только Дуйшенбека Зилалиева, вы можете направлять ее мне лично. Я обязательно рассмотрю и, если потребуется, приму меры, - заявил президент.

Напомним, Дуйшенбек Зилалиев задержан по уголовному делу о незаконном обогащении. Он обвиняется в незаконной выдаче лицензий на разработку месторождений, будучи главой Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам (2013 – 2016 гг.) и (с июня 2016 – 2017 гг) директором Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования.

Как ранее сообщалось в СМИ со ссылкой на ГКПЭН КР, с конца июля 2013 года по август 2017-го ведомством выдано 1969 лицензий на право пользования недрами с целью поисков, разведки и разработки.

За то же время аннулировано 856 лицензий.


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URL: https://www.vb.kg/375618
Теги:
ГКНБ, Госгеологоагентство, СИЗО, президент, уголовная ответственность, Кыргызстан, ГКПЭН, следствие, незаконное обогащение, Сооронбай Жээнбеков, Дуйшенбек Зилалиев
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Комментарии
Мира
24.12.2018, 14:17

Молдодец Жээнбеков! Так надо работат!

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