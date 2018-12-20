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До Нового года осталось 11 дней. По Кыргызстану ожидается потепление

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- Виктория Григоренко
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Завтра по Кыргызстану без осадков. Снег и осадки лишь в отдельных районах Иссык-Кульской и Нарынской областей. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на Кыргызгидромет.

Как отмечается, в Чуйской, Таласской, Ошской, Баткенской, Жалал-Абадской областях местами туман.

- На дорогах снежный накат гололедица. Ветер западный 1-6 м/с. Температура воздуха в Бишкеке -8 .. -10°C, днем 0 .. -2°C. В Чуйской области ночью -8..-13, днем 0..-5. В Иссык-Кульской - ночью -4..-9, днем -2..+3. В Таласской области -11..-16 ночью и -4…+1 днем. В Нарынской – ночью -13..-18, днем -5..-10. На юге республики в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью от -2 до -7, днем – 1..+3, - отмечают синоптики.

23-24 декабря в отдельных районах слабый снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Повышение температуры воздуха прогнозирует лишь на следующей недели 25-26 декабря.

Напомним, что до Нового года осталось 11 дней.


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URL: https://www.vb.kg/375626
Теги:
гололед, Новый год, погода, праздник, Кыргызстан, снег
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