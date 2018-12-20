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Аликбека Джекшенкулова назначат послом Кыргызстана в России?

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- Бакыт Стамов
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В пресс-службе президента КР не стали комментировать инсайдерскую информацию на счет назначения послом Кыргызстана в России экс-главы МИД Аликбека Джекшенкулова.

По данным ведомства, Болот Отунбаев по-прежнему числится Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в России.

Между тем, на своей вчерашней итоговой пресс-конференции президент Сооронбай Жээнбеков ясно дал понять, что посол КР в РФ будет сменен.

"Сейчас на пост посла КР в РФ готовим другого человека, более опытного. Надеюсь, он сможет помочь нашим мигрантам", - заявил глава государства.

Отметим, по данным издания kyrgyztoday.org, которое ссылается на собственные источники, Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в России будет назначен экс-глава МИД Аликбек Джекшенкулов.


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URL: https://www.vb.kg/375628
Теги:
посольство, Россия, Москва, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков, Аликбек Джекшенкулов
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