Малыш, брошенный ночью на остановке, оказался не нужен ни матери, ни отцу

В ночь с 10 на 11 декабря в милицию поступил звонок. Местный житель села Бурана в Чуйской области сообщил, что проходя мимо автобусной остановки заметил маленького ребенка, который сидел совсем один. Рядом с малышом кто-то оставил пакет с вещами.

Милиционеры немедленно оповестили социальные службы, медиков и начали искать родителей, которые декабрьской ночью бросили мальчика.

- В эту же ночь нашлась мама мальчика. Она сама позвонила в милицию и сказала, что хочет забрать ребенка домой. Но показать документы она не смогла, и поэтому было решено оставить ребенка в больнице и провести обследование, - рассказала VB.KG начальник управления соцразвития Чуйского района Эльза Дуйшонкулова.

Матерью ребенка оказалась 23-летняя жительница города Кант. Несколько месяцев назад она ушла от гражданского мужа и теперь одна воспитывает троих детей. Потерянный малыш, которому в июле исполнится два года – самый младший.

- У девушки начались серьезные финансовые проблемы, и она решила отдать младшего сына биологическому отцу, который живет в селе Бурана. Мужчина, его зовут Чынгыз, видимо не захотел воспитывать мальчика и позвонил в милицию, заявив, что нашел чужого ребенка. Сейчас он не отрицает, что является биологическим отцом – рассказала Эльза Дуйшонкулова.

ГУВД Чуйской области сообщает немного другую версию. По их данным, мужчина пытался отдать ребенка своим родственникам, но они не захотели его брать. Бабушка привела его на остановку и позвонила в милицию.

В настоящее время мать ребенка занимается восстановлением медицинского свидетельства о рождении ребенка. Ее семью под опеку возьмет Ыссык-Атинское районное управление труда и соцразвития.

Комиссия по делам несовершеннолетних ОВД Чуйской области примет решение о данном деле.