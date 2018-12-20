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Малыш, брошенный ночью на остановке, оказался не нужен ни матери, ни отцу

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- Екатерина Улитина
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В ночь с 10 на 11 декабря в милицию поступил звонок. Местный житель села Бурана в Чуйской области сообщил, что проходя мимо автобусной остановки заметил маленького ребенка, который сидел совсем один. Рядом с малышом кто-то оставил пакет с вещами.

Милиционеры немедленно оповестили социальные службы, медиков и начали искать родителей, которые декабрьской ночью бросили мальчика.

- В эту же ночь нашлась мама мальчика. Она сама позвонила в милицию и сказала, что хочет забрать ребенка домой. Но показать документы она не смогла, и поэтому было решено оставить ребенка в больнице и провести обследование, - рассказала VB.KG начальник управления соцразвития Чуйского района Эльза Дуйшонкулова.

Матерью ребенка оказалась 23-летняя жительница города Кант. Несколько месяцев назад она ушла от гражданского мужа и теперь одна воспитывает троих детей. Потерянный малыш, которому в июле исполнится два года – самый младший.

- У девушки начались серьезные финансовые проблемы, и она решила отдать младшего сына биологическому отцу, который живет в селе Бурана. Мужчина, его зовут Чынгыз, видимо не захотел воспитывать мальчика и позвонил в милицию, заявив, что нашел чужого ребенка. Сейчас он не отрицает, что является биологическим отцом – рассказала Эльза Дуйшонкулова.

ГУВД Чуйской области сообщает немного другую версию. По их данным, мужчина пытался отдать ребенка своим родственникам, но они не захотели его брать. Бабушка привела его на остановку и позвонила в милицию.

В настоящее время мать ребенка занимается восстановлением медицинского свидетельства о рождении ребенка. Ее семью под опеку возьмет Ыссык-Атинское районное управление труда и соцразвития.

Комиссия по делам несовершеннолетних ОВД Чуйской области примет решение о данном деле.


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URL: https://www.vb.kg/375630
Теги:
МВД, Чуйская область, Кыргызстан, Министерство труда и соцразвития, пропал ребенок, Эльза Дуйшонкулова, брошеный ребенок
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Комментарии
Азиз
20.12.2018, 13:42

Не люди, что тут сказать

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123
20.12.2018, 13:47

просто жесть

мать отдала отцу, отец отдал бабушке, баубшка оставила на остановке...

если не можете воспитывать, можно просто отвести ребенка в детдом, зачем так футболить 

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Читатель
20.12.2018, 14:03

23 года и уже 3 детей. Это значит она размножаться начала когда ей было 17-18 лет. И при этом отец ребенка даже не муж, а сожитель. И ни работы,  ни дома, ни образования. Чем вообще думают? Видимо тем самым органом которым детей делают.

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Менталист
20.12.2018, 14:12

Вот он подрастет-и прочтет эту новость из архива. Какой удар получит бедный потом начинается озлобленность агрессия и преступление

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скафнюк
20.12.2018, 14:23

Читатель

23 года и уже 3 детей. Это значит она размножаться начала когда ей было 17-18 лет. И при этом отец ребенка даже не муж, а сожитель. И ни работы,  ни дома, ни образования. Чем вообще думают? Видимо тем самым органом которым детей делают.

что тут поделаешь если ни образования ни воспитания она не получила..живет так как может..осуждать легко а вот попасть в ее ситуацию детям не пожелал бы наверное никто..по сути еще ребенок сама..жаль что таких так много стало..

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Артур
20.12.2018, 14:39

Твари конченные

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Неравнодушный
20.12.2018, 14:59

Скорее вообще не думают, размножаются без учета современных реалий, а именно: помимо любви и заботы детей надо достойно кормить, одевать, обувать, дать образование и т.д. Ну если не могут, то хотя бы надо предохраняться

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