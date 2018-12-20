Сурабалдиева правительству: акимы снимают штаны, чтобы встретить вас

За все 27 лет независимости впервые создан в Кыргызстане прецедент по выявлению незаконного обогащения, и этот случай будет висеть дамокловым мечом над каждым чиновником, который обогащается за счет народа. Об этом на прошедшем заседании комитета ЖК по экономической и фискальной политике заявила депутат Эльвира Сурабалдиева, обращаясь к вице-премьер-министру КР Женишу Разакову и другим членам правительства.

По ее словам, после этого прецедента обязательно наступит период ответственности, и все чиновники ответят за все незаконно приобретённые дома и джипы.

- Все всплывет наружу, и даже имущество тех чиновников, которые переписываются на родственников. Данный прецедент станет дамокловым мечом, который будет висеть над каждым из них. Так как все люди, которых вы доили, сдадут вас всех с потрохами. Потому что вы создаете коррупционный круг. Как вы можете с экранов телевизоров говорить людям, что работаете чисто? С каким лицом вы это говорите? Вы даже в простое село заезжаете на 2-3 джипах. При этом главы айыл окмотов, акимы снимают штаны, чтобы встретить вас. Все знают на какие деньги это происходит. Все за счет бюджета, - сказала она с возмущением.