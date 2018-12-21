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"Вот вам старость!", сказала женщина и разбила рукой огромную кость

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- Бакыт Стамов
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Женщина в возрасте азиатской национальности ребром ладони легко разбила огромную кость. Видео об этом появилось в соцсетях.

На видеоролике видно, как женщина в возрасте легко разбивает одним ударом кость, как будто является спортсменкой восточных единоборств.

- Вот вам старость, - выбрасывает она фразу перед ударом.

Пользователи интернета с удивлением отнеслись к умению почтенной дамы, отметив, что такую кость только топором можно сломать.

Где именно происходит действие неизвестно, но судя по брошенной этой женщиной репликой на казахском языке, действие вероятнее всего происходит в соседней стране.


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URL: https://www.vb.kg/375636
Теги:
Интернет, Казахстан, пожилые люди, социальные сети
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