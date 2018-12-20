Адвокат обвиняемого на пожизненный срок обратился к президенту и парламенту

В производстве Первомайского районного суда города Бишкек находится уголовное дело Нурлана Рахимова. Его осуждают по тяжелой статье - "Подготовка к акту терроризма". Причем вся доказательная база строится на показаниях одного свидетеля, который в последствии отказался от своих слов. Других фактов у следствия нет. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре "Вечернего Бишкека" сообщил его адвокат Бактыбек Жумашев.

При этом санкция статьи 226 ч.3 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 18 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без.

- Примечательно, что в соответствии со статьей 26 п.6 Конституции КР "каждый обвиняемый имеет право ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей". Особенно это важно, если он обвиняется в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание на пожизненный срок, - заявил юрист.

Но несмотря на существующую законодательную норму, судья Первомайского райсуда Э. Каипов отказал подзащитному и адвокату в подобном процессе:

"Суд, выслушав мнение сторон, пришел к следующему выводу:

В соответствии со статьей 42 УПК КР обвиняемый имеет право ходатайствовать о рассмотрении его уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, если ему грозит пожизненное лишение свободы. Закон №215 "О присяжных заседателях в судах вступил в законную силу 15 июля 2009 года. Действие его положений по действиям присяжных заседателей по городу Бишкек должно было начаться с 1 января 2015 года. Однако на сегодняшний день по республике коллегия присяжных заседателей не сформирована, и не имеется помещений для проведения процессов с их участием. Поэтому суд считает невозможным удовлетворить заявленное ходатайство адвоката Б. Жумашева и постановил в нем отказать".

Это вынудило защиту обратиться с открытым письмом к президенту КР и ЖК.

- Мы обращаемся к Сооронбаю Жээнбекову, депутатам Жогорку Кенеша! Данные законодательные вопросы требуют скорейшего их приведения в соответствие с Конституцией КР. От этого напрямую зависят судьбы людей, уголовные дела в отношении которых находятся в производстве судов. Ведь, исходя из сложившихся реалий, когда суды выносит обвинительные приговоры, опираясь только на доводы следствия, ни я, ни мой подзащитный не можем полагаться на них. Мы попросили удовлетворить заявление о рассмотрении уголовного дела присяжными. Ведь последние не связаны "телефонным правом" и дело с их участием нельзя "взять под контроль". То есть, это будет максимально объективное рассмотрение уголовного процесса. Тем более, что государство в лице президента, судебной власти, прокуратуры обязаны обеспечить исполнение закона, который оказался в ситуации, когда ему грозит пожизненное лишение свободы, - пояснил Бактыбек Жумашев.

Он отметил, что всё следствие по делу Нурлана Рахимова пестрит серьезными нарушениями. Доказательная база строится на доводах свидетеля, указавшего на обвиняемого, но позже сменившего свои показания.

- На момент возбуждения уголовного дела мой подзащитный, к слову сказать, являющийся гражданином Казахстана, отбывал наказание в одном из пенитенциарных заведений. Он уже готовился к освобождению, планировал после него уехать на родину. Но оказался неожиданно для себя замешан в новом уголовном процессе. Сейчас ему грозит пожизненное заключение по серьезной статье. Однако выдвигая подобные обвинения, следствие должно досконально всё исследовать, доказать вину Рахимова, изъять распечатку телефонных разговоров, переписку, оружие, если речь идет о подготовке к теракту. Ничего из этого сделано не было. И хотя при отсутствии фактов уголовное преследование должны были прекратить, но его передали в суд. Просто правоохранительные органы привыкли, что судебная система не обращает внимание на грубейшие нарушения. Как итог - следствие не утруждает себя добычей доказательств по уголовным делам, - утверждает Жумашев.

Представитель обвиняемого в тяжком преступлении говорит, что он и его подзащитный хотят действительно справедливого и объективного решения суда. А его может дать лишь суд присяжных. Так как один процесс уже проходил крайне неоднозначно – в СИЗО №1. Адвокатам это объяснили грозящей опасностью фигурантам дела, но кому именно и как, не пояснили.

- Это создает проблемы. Так как администрация СИЗО не пропускает нас с аудио носителем. Мы ходатайствовали, чтобы при входе передавать записывающее устройство сотрудникам, которые сами ставили бы его на столы во время судебного заседания, а затем выдавали его на выходе. Но и здесь был получен отказ. Мы очень боимся, что это станет поводом к подтасовке фактов и сделает невозможным апелляцию защиты, - подчеркнул Бактыбек Жумашев.