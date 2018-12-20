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Вежливым врачам будут доплачивать. Но это не точно

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- Екатерина Улитина
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Для медиков предлагают ввести доплату за вежливость. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

Она подчеркнула, что новшество находится лишь на стадии разработки.

- Это конечно пока только проект, но, например, можно доплачивать к заработной плате врача 15% за вежливость. Если пациенты не жалуются на грубость со стороны медика, он будет получать дополнительные 15% к зарплате. Это может быть стимулом, - сказала Алтынай Омурбекова.

Вице-премьер-министр поделилась планами правительства после замечания депутата Аалы Карашева о том, что люди часто жалуются на грубость со стороны врачей.

Отметим, в Кыргызстане врачи в среднем зарабатывают 9-15 тысяч сомов. Заработок молодых врачей примерно 4-6 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/375643
Теги:
Аалы Карашев, Алтынай Омурбекова, зарплата, Жогорку Кенеш, медики, врачи
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