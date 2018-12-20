ГКНБ: Есть неопровержимые доказательства коррупционных дел Сапара Исакова

Каждый гражданин КР имеет право на высказывание своего мнения. Но в то же время нельзя забывать об ответственности. Стоить напомнить, что С.Исаков был заключен под стражу в рамках уголовного дела по факту коррупции при модернизации ТЭЦ г.Бишкек. В прошлом году тысячи горожан почувствовали последствия этой аварии.

В настоящее время следствие ведется в рамках закона и все решения принимаются судебными органами. В ходе следствия добыты неопровержимые доказательства коррупционных деяний С.Исакова. На ряду с этим, есть доказательства того, что С.Исаков замешан в ряде других коррупционных схем. По этим фактам уже начались проверки.

Необходимо отметить, что С.Исаков в целях сокрытия своих преступных деяний, под видом политического узника, целенаправленно пытается ввести общественность в заблуждение и перевести уголовные дела в политическую плоскость. В ходе следствия никакого давления на С.Исакова не оказывается, а его адвокаты участвуют в каждом процессе. По итогам следствия, материалы будут направлены в Генеральную прокуратуру для дальнейшей передачи в суд.

Ранее пресс-служба СДПК распространила заявление Сапара Исакова, в котором тот обвинил президента Жээнбекова, что он "контролирует весь процесс".