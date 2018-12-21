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До Нового года осталось 10 дней. По Кыргызстану ясно и морозно

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- Виктория Григоренко
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В Кыргызстане 21 декабря и выходные дни без осадков. Ветер западный, 1-6 метров в секунду. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

Сегодня в Бишкеке температура воздуха ночью −9, днем около нуля.

- В Иссык-Кульской области ночью −8, днем +1. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с. В Таласской области ночью −14, днем −1. В Нарынской температура −17 градусов ночью и −4 днем. В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью −7, днем до +4 градуса, - информируют синпотики.

В предстоящую субботу местами облачно, осадков не ожидает. Днем -2...0, ночью – 10…-15.

В воскресение ясно. Днем от 0 до +3, ночью -5 ...-10.

Геомагнитная обстановка спокойная

А до Нового года осталось 10 дней.


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URL: https://www.vb.kg/375645
Теги:
Новый год, погода, праздник, Кыргызстан, прогноз погоды
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