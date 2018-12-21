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Президент Жээнбеков выступил против внесения изменений в Конституцию

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- Бакыт Стамов
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков высказался против каких-либо внесений изменений в Конституцию КР. Об этом он заявил сегодня на мероприятии, посвящённом 80-летию парламента.

По его словам, Конституция независимого Кыргызстана была принята 5 мая 1993 года в результате длительных дискуссии, но несмотря на это, до сегодняшнего дня в течение 25 лет в основной закон 10 раз были внесены изменения.

- В 2010 году через референдум наш народ проголосовал за то, чтобы Конституция не изменялась до 2020 года, но несмотря на это, решением народа в 2016 году Конституция была изменена ещё раз. Поэтому, уважая волю народа, считаю, что нет необходимости вносить изменения в основной закон. Если говорить открыто, то дело не в Конституции, а в людях, которые уважают или нарушают закон. Можно сказать, что для нашего развития достаточно сегодняшней конституционной среды, - сказал глава государства.

Как безотлагательную задачу президент назвал улучшение экономики и создание условий для бизнеса.

- Та же борьба с коррупцией не будет ждать конституционных изменений. Развитие регионов нуждается в законах в рамках нынешней Конституции, - добавил Сооронбай Жээнбеков.


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URL: https://www.vb.kg/375650
Теги:
Конституция, коррупция, президент, референдум, Кыргызстан, экономика, Сооронбай Жээнбеков
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