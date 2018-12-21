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Отунбаева: Итоги депутатских расследований должны быть на сайте парламента

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- Бакыт Стамов
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Результаты и итоги парламентских расследований должны быть опубликованы на сайте Жогорку Кенеша. Об этом сегодня заявила экс-президент Роза Отунбаева на научно-практической конференции, посвященной 80-летию парламента.

По ее словам, это внесло бы значительный вклад в развитие парламентаризма.

- Люди годами не знает результатов расследования депутатских комиссий. Особенно по резонансным делам. Ведь через Жогорку Кенеш люди доносят свои проблемы до правительства, - сказала она.

Кроме того, Роза Исаковна высказалась на счёт экс-депутата Омурбека Текебаева.

- Он внёс вклад в развитие парламентаризма более значительный, чем каждый из вас, депутатов. И хоть президент сказал, что не вправе отменять решения судов, я ответственно заявляю, что как такового суда не было. Ему даже последнего слова не дали сказать. Поэтому суд должен вновь рассмотреть справедливо дело Текебаева, - добавила Роза Отунбаева.


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URL: https://www.vb.kg/375653
Теги:
Омурбек Текебаев, Роза Отунбаева, парламент, праздник, президент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, следствие, экс-президент
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