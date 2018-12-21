Отунбаева: Итоги депутатских расследований должны быть на сайте парламента

Результаты и итоги парламентских расследований должны быть опубликованы на сайте Жогорку Кенеша. Об этом сегодня заявила экс-президент Роза Отунбаева на научно-практической конференции, посвященной 80-летию парламента.

По ее словам, это внесло бы значительный вклад в развитие парламентаризма.

- Люди годами не знает результатов расследования депутатских комиссий. Особенно по резонансным делам. Ведь через Жогорку Кенеш люди доносят свои проблемы до правительства, - сказала она.

Кроме того, Роза Исаковна высказалась на счёт экс-депутата Омурбека Текебаева.

- Он внёс вклад в развитие парламентаризма более значительный, чем каждый из вас, депутатов. И хоть президент сказал, что не вправе отменять решения судов, я ответственно заявляю, что как такового суда не было. Ему даже последнего слова не дали сказать. Поэтому суд должен вновь рассмотреть справедливо дело Текебаева, - добавила Роза Отунбаева.